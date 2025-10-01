Presenta Leo Montañez festival por el 450 Aniversario de la fundación de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes presentó el «Festival de Festivales» para conmemorar el 450 Aniversario de la fundación de la ciudad con tradición, fiesta popular, identidad e innovación.

El presidente municipal, Leo Montañez, encabezó la presentación de este magno festival organizado por el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), para conmemorar a las mujeres y hombres que forjaron nuestra fundación «y es hoy lo que nos tiene aquí presentando un gran programa cultural, ofreciendo una agenda artística pensada en todas y todos», dijo el presidente municipal.

La regidora presidenta de la Comisión de Cultura, Cindy Alejandra Ruvalcaba indicó que del 01 al 31 de Octubre se presentará más de mil eventos culturales para todas las edades, este esfuerzo es una muestra del compromiso que tiene el presidente municipal en fortalecer la identidad, el orgullo y riqueza artística.

Durante la presentación realizada en la Exedra, se destacó que Aguascalientes se convertirá en un gran escenario vivo, con 13 festivales que conforman al «Festival de Festivales» con disciplinas como danza, teatro, música, literatura, cine y artes visuales; además de expresiones comunitarias y tradicionales que llegarán a todos los rincones de la ciudad.

En este 450 Aniversario la ciudadanía podrá disfrutar de las presentaciones de: Los Dandys, Sonora Dinamita, Posset. Tributo a Portishead, Cuarteto José White, Conjunto Primavera, Ángeles Negros, así como el espectáculo infantil Bely y Beto, entre otros.

Por su parte, el titular del IMAC, Iván Sánchez Najera, resaltó la importancia de acercar este encuentro cultural a todas las personas, por ello se contará con escenarios en diversos puntos de la ciudad, como Explanada del Templo de San Marcos, Línea Verde, Museo Nacional de la Muerte, Patio de las Jacarandas y el escenario principal en la Exedra.

Los 13 festivales que darán vida a esta celebración son:

1.Festival de Gráfica Urbana.

2.Festival de Danza.

3.Festival de Teatro en la Ciudad.

4.Festival de Músicas Alternativas y de Vanguardia.

5.Festival de Cine Andino.

6.Festival de Cine Iberoamericano.

7.XXV Festival del Bolero.

8.Festival Internacional de Títeres (costo de recuperación)

9.Festival de Música de Concierto.

10.Festival Literario con cuatro productos editoriales locales.

11.Festival de Cantautores.

12.Festival por las Infancias que celebra a los niños a la experiencia artística en todas las disciplinas.

13.Festival de Barrios.

Para dar inicio con los festejos del 450 Aniversario regidores, síndicos acompañaron al titular del IMAC y Luis Enrique García López, secretario del H. Ayuntamiento y director general de Gobierno, realizaron la develación de pendones conmemorativos en la fachada de Palacio Municipal y la música de Candle Light Ensamble Barroco, Beatus Tempus en la Exedra, muestra del talento artístico hidrocálido.

Consulta la programación oficial en nuestra página web https://imac.gob.mx/450aniversario/