Presenta Leo Montañez el programa «Cámaras por Reciclaje»

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal, Leo Montañez encabezó la presentación del programa «Cámaras por Reciclaje», a través del cual los integrantes de los Comités del Buen Orden se encargarán de recolectar material reciclable como pet, papel, vidrio, aluminio y cartón para venderlo y posteriormente adquirir cámaras de videovigilancia que estarán conectadas al C4.

Leo Montañez destacó que gracias a esta iniciativa ciudadana, la población participa activamente, y de forma coordinada, con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en el cuidado de las familias y su patrimonio.

Gonzalo Pérez Zuñiga, titular de la SSPM, estableció que con estás acciones se impulsa el reciclaje y se fortalece la seguridad en la ciudad capital con resultados más perdurables por tratarse de una iniciativa ciudadana a favor de la tranquilidad de Aguascalientes.

Salvador de Baruc Carrillo Córdoba, director de Prevención de las Violencias y la Delincuencia, indicó que en esta primera etapa, este programa se desarrollará en la Delegación Jesús Terán y refrendó el compromiso de la SSPM de trabajar de manera cercana con los Comités de Buen Orden para fomentar la seguridad vecinal y prevenir conductas antisociales.

En el evento estuvieron presentes el diputado federal José Alfonso Rubalcava Jiménez, las y los regidores Alejandro Serrano Almanza, Leslie Atilano Tapia, Karla Espinoza Esparza y el titular de Semadesu, Aldo Axel Rodríguez Benítez.