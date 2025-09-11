Presenta el SAT retraso hasta del 50% en devoluciones 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elizabeth Castañeda Muñoz, presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Aguascalientes, exhibió de retrasos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en cuando a la devolución de impuestos.

La especialista indicó en entrevista colectiva que más del 50 por ciento de las devoluciones no se han hechos o se están tardando mucho.

“En el tema de las devoluciones hay un serio problema porque más del 50 por ciento ni se han hecho o se están tardando en pagar”.

Atribuyó este hecho a que el gobierno utilice el recurso de los contribuyentes sobre todo para destinarlos a sus programas sociales y por ende no tienen dinero disponible.

Concluyó refiriendo que esto desalienta al contribuyente y alienta a la informalidad.