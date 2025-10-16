Presenta Daniel Romo su Primer Informe en Calvillo

Redacción

Calvillo, Ags.- En este segundo periodo de gobierno, destacó la inversión de programas sociales superior a 25 mdp en beneficio de 30 mil calvillenses.

Con el programa “Calvillo Brilla”, se inició el proceso de iluminación más grande en la historia del municipio

Calvillo mantiene el liderazgo turístico de la región, al recibir más de 1 millón de visitantes con una derrama económica de 500 mdp

El alcalde de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, presentó el primer informe de su segunda administración, luego de ser reelecto con el mayor número de votos en la historia de este municipio, ante un recinto repleto que le brindó un amplio respaldo ciudadano y con la asistencia de la gobernadora Tere Jiménez, senadores, diputados federales, locales, organizaciones civiles y presidentes municipales, en el que destacó las principales acciones, resultados y programas sociales, de obra pública, desarrollo económico, servicios públicos, turismo y seguridad.

Romo Urrutia señaló que con el fin de fortalecer el desarrollo de miles de familias del municipio, su administración entregó apoyos sociales, de salud, alimentarios, educativos, de mejoramiento a la vivienda y de atención a población prioritaria y vulnerable para más de 30 mil calvillenses, a través de una gran cartelera de programas como Calvillo Vale, Calvillo Nutre, Becas de Transporte para Estudiantes, Mantenimiento a Planteles Educativos, Calentadores Solares, Estufas Ecológicas, Programa de Empleo Temporal, Atención Alimentaria, entre otros, cuya inversión fue superior a 25 millones de pesos.

Aunado a ello, en coordinación con el Gobierno del Estado de Aguascalientes, se trabajó para la gestión y construcción de dos planteles educativos, una obra que refuerza el compromiso del Gobierno de Calvillo para impulsar la educación en el municipio y que benefició en este primer año a 200 familias; explicó que también se trabajó de manera conjunta para la edificación y operación de la Clínica del Seguro Aguascalientes, brindando más de 10 mil atenciones entre consultas médicas, servicios dentales, optometría y ultrasonido, equipo que fue donado por el propio presidente municipal de Calvillo.

En materia de servicios públicos, refirió que con el arranque del programa “Calvillo Brilla”, se comenzó con el proceso de iluminación más grande de la historia, que llevará luminarias con tecnología LED, más limpia y sustentable, al Centro Histórico de Calvillo, sitios turísticos, a las plazas de todas las comunidades y delegaciones, parques, canchas y espacios deportivos, así como a más de 11 kilómetros lineales del Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos y del Boulevard Felipe González González, dotando de mayor seguridad para peatones, ciclistas, automovilistas, visitantes y en general, para toda la población.

Sobre el programa de urbanización e infraestructura, precisó que, con una inversión de 27 millones de pesos, se realizaron obras en beneficio de miles de familias, como la pavimentación de casi 9 mil metros cuadrados, cerca de 3,500 metros de guarniciones, 4 mil metros cuadrados de banqueta, además de acciones de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado.

Finalmente, el presidente municipal señaló que Calvillo mantiene su liderazgo en materia turística en la región, luego de recibir a más de 1 millón de visitantes durante este primer año, generando una derrama de 500 millones de pesos, para miles de familias que integran el sector productivo y turístico del municipio, como comerciantes, artesanos, hoteles, restaurantes, mercados, prestadores de servicios, entre otros, algo que es posible gracias a las intensas campañas de promoción, ferias, festivales, gastronomía y eventos culturales, pero también, a las condiciones de seguridad que han caracterizado al municipio, por lo que su administración, mantiene estrategias y operativos permanentes para preservar el orden y la tranquilidad.