Preparan polémico documental de Jenni Rivera

El próximo 9 de diciembre se cumplirán 10 años de la muerte de la cantante Jenni Rivera. En el marco de esta fecha, se ha anunciado que el próximo 6 de diciembre se estrenará un documental sobre la famosa, aún sin tener el permiso de la familia de “La Diva de la banda”.

El documental se llama “Who killed Jenni Rivera?” (“¿Quién mató a Jenni Rivera?”). Según su sinopsis, se trata de “una celebración de la vida y una exploración de la misteriosa muerte de la premiada superestrellada latina”.

De acuerdo a lo que se puede leer, esta producción ofrecerá a quien decida verlo, “una mirada profunda a la historia real y a los continuos interrogantes que hay detrás del accidente y de los acontecimientos que lo provocaron”.

Así mismo se sabe que serán 3 capítulos de una hora de duración cada uno, sin embargo, la familia de Jenni Rivera ya reveló que ellos no autorizaron nada sobre este documental.

Según la influencer, Chamonic compartió en sus redes sociales unos audios donde Juan Rivera, hermano de “La Diva de la Banda”, explica que la producción del documental lo contactó para pedirle que le vendiera derechos de algunas canciones, pero él se negó para apoyar a los hijos de Jenni Rivera.

Juan Rivera comentó que debido a que la familia no autorizó nada, el documental no debería de tener canciones de Jenni Rivera ni tampoco imágenes del accidente en Monterrey, asimismo aseguró que los hijos de la cantante no cedieron los derechos a la producción.