Preparan Festival de Calaveras en Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- Pabellón de Arteaga se alista para celebrar el Festival de Calaveras “Del muerto al pozo y del vivo al gozo”, una edición que combinará leyendas, música, danza y sustos, del 31 de octubre al 2 de noviembre.

El evento arrancará con recorridos nocturnos en el Panteón de Guadalupe, el más antiguo del municipio, donde los asistentes conocerán historias locales entre presentaciones de danza y representaciones artísticas.

“El 31 de octubre estamos realizando un recorrido en el Panteón de Guadalupe, que es el panteón pues más antiguo de aquí de Pabellón de Arteaga, en donde se hace un recorrido cultural donde se cuentan leyendas, pero a la vez le metemos folclore, le metemos algunas otras actividades culturales, pero también le metemos algo de susto”, comentó Héctor Hugo López Regalado, director de Fomento a la Cultura.

El funcionario explicó que cada año el festival se inspira en un grabado de José Guadalupe Posada, y en esta ocasión el protagonista será “El Revolucionario”, quien narrará las leyendas del municipio.

Las actividades continuarán el 1 de noviembre con el tradicional desfile de calaveras por las calles principales, que concluirá detrás de la parroquia de Guadalupe.

“También en el jardín principal se van a llevar a cabo los concursos de altar de muertos, de tapetes de aserrín, y dentro del desfile se hace un concurso de carros alegóricos con las mejores comparsas”, indicó López Regalado.

El festival incluirá además talleres y actividades para niños, así como una presentación musical en lenguas indígenas.