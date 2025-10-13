Preparan espectáculo de brujas en panteón de Jesús María

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- Con un espectáculo en el Panteón de Dolores, se alistan a revivir las leyendas tradicionales de esta localid centradas en las brujas y los mitos que forman parte del imaginario local.

El evento arrancará dos semanas antes del 1 de noviembre y concluirá el Día de Muertos, indicó Enrique Barba López, titular del área.

El funcionario adelantó que este año el espectáculo dejará de lado los bailables para centrarse en lo que más ha pedido el público: las historias de miedo y las leyendas de brujas que forman parte del imaginario del municipio.

Además, el espectáculo se trasladará los días 1 y 2 de noviembre a una locación natural vinculada con una de las leyendas más antiguas de Jesús María: el Chal del Agua.

“Ahí se va a mover el espectáculo de algunas recreaciones, de algunas leyendas, sobre todo que se nos cuentan de parte de los abuelos de aquí de Jesús María. Van a ser historias locales donde la gente puede identificar”, detalló.

El montaje incluirá también la instalación de un altar de muertos junto al kiosco de la plaza principal, donde los habitantes podrán dejar fotografías de sus seres queridos.

“Ahí vamos a tener también esa participación por parte de Secretaría de Servicios Públicos y decirle a la gente que puede venir a traer la fotografía de sus seres queridos y como es costumbre se va a poner ahí en el altar”, comentó Barba López.