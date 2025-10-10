Prepara en Pabellón de Arteaga presupuesto con prioridad en obras

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- El Ayuntamiento alista su presupuesto para el próximo año con el objetivo de reforzar la inversión en obra pública y mejorar los servicios básicos, luego de reconocer carencias en infraestructura y parque vehicular.

“Nosotros tendremos varios aumentos en varias áreas o varios rubros. Nosotros queremos dirigirlo también a lo que es obra porque de verdad sí lo necesita el municipio. Estamos buscando que hasta nuestros ingresos propios puedan entrar a la ejecución de la obra”, afirmó la alcaldesa Lucero Espinoza.

La presidenta municipal adelantó que su administración busca equilibrar recursos entre mantenimiento urbano y la renovación del parque vehicular para garantizar los servicios básicos.

“Estamos buscando mejorar el parque vehicular porque también tenemos muy mal parque vehicular, pero estamos tratando también de mejorar, entonces eso es donde estamos buscando equilibrar para poder dar los servicios que corresponden”, explicó.

Aunque el porcentaje final del presupuesto aún se define, Espinoza señaló que la prioridad será incrementar la inversión en obra pública.

Entre los proyectos iniciales contemplados, destacó la rehabilitación de la calle ubicada frente a la Fiscalía, que será pavimentada con concreto hidráulico y equipada con un sistema de desazolve para evitar inundaciones.

En materia de servicios públicos, Espinoza resaltó que se ha buscado mantener la limpieza del municipio, aunque reconoció la necesidad de fomentar una mayor cultura ciudadana.

Adelantó que se priorizará la adquisición de camiones compactadores y la promoción de prácticas ambientales entre la población.