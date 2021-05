Preocupa sequía extrema que compromete cultivos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, admitió que que existe una alerta por una sequía extrema que afecta al país, donde Aguascalientes no es la excepción.

El funcionario estatal anticipó que de no llegar las lluvias se comprometería el próximo ciclo de cultivos en la entidad, lo cual es preocupante.

“En cuanto a los cultivos de riego está garantizado al menos este ciclo, el problema es para los que no y entre ellos si estaría comprometido su ciclo”, puntualizó.

Expuso que ya comienzan a dejarse sentir los efectos negativos de dicha sequía, por lo que si existe preocupación fuerte en el campo local.

Para el tema ganadero, Flores Femat puntualizó que sectores como el lechero están ya observando una crisis fuerte con el bajo costo en el que les están comprando el producto, por lo que de sumarse la situación de la sequía les pegaría de manera importante.

Reprochó la eliminación de fondos de apoyo por parte del gobierno federal hacia el campo, por lo que de agravarse esta sequía no habría recurso para salir en apoyo de los productores del campo, concluyó.