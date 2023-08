Preocupa salud de Céline Dion

Redacción

EU.-El estado de salud de Céline Dion preocupa a sus fans. En mayo pasado, anunció que no tenía otra opción que cancelar definitivamente la gira mundial que se suspendió debido a la pandemia y que empezó a retomar a finales de 2022.

A través de un video, la cantante reveló en diciembre pasado que había sido diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida: un trastorno que le provoca espasmos, rigidez muscular y otros problemas que le impide llevar una vida normal.

A pesar de que Céline Dion aseguró que su condición no tiene cura, la intérprete de My Heart Will Go On estaba convencida de que los tratamientos a los que se sometió le servirían para sobrellevar los síntomas y así poder retomar su gira.

Sin embargo, su hermana Claudette, quien ha sido la encargada de dar las actualizaciones sobre la recuperación de la cantante habló recientemente sobre la salud de Céline, dejando entrever que la salud de Céline Dion no ha mejorado.

“No hemos encontrado ninguna medicina que funcione, pero no hay que perder la esperanza”, declaró a Le Journal de Montreal.

Céline Dion (Shutterstock)

Claudette también reveló que otra de sus hermanas, Linda, se mudó recientemente a la mansión de Dion para ayudarla en todo lo necesario, además de que aseguró que quiere que su famosa hermana se enfoque a descansar.

“Cuando Céline está ocupada, hablo con mi hermana Linda, que vive ahora con ella. Siempre me dice que Céline trabaja muy duro todos los días. Honestamente, creo que lo que debería hacer es básicamente reposar. Es muy disciplinada y siempre trata de ofrecer su mejor versión, llegando hasta el extremo. Pero hay un momento en el que tu corazón y tu cuerpo te lanzan un aviso. Y hay que prestarles atención”, aseguró.

El Síndrome de la Persona Rígida afecta a Céline Dion directamente en sus cuerdas vocales, el principal instrumento de trabajo de la vocalista, por lo que es comprensible que Dion haya suspendido toda su gira para centrarse en su recuperación.

De acuerdo con Mayo Clinic , el Síndrome de la Persona Rígida se caracteriza por rigidez y espasmos musculares, además de que las personas con esta enfermdad son más sensibles a estímulos como los sonidos y las luces.

