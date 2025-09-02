Preocupa invasión de políticos al Poder Judicial: Monroy

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Genera inquietud el arribo de perfiles políticos en el Poder Judicial, consideró Eric Monroy Sánchez, presidente del denominado Observatorio Judicial que estará evaluando las labores de sus nuevos integrantes.

“La invasión de los políticos al Poder Judicial nos obliga a que debamos tener una actitud de alerta. Esto significa que los juzgadores debemos estar revisando sus acciones que realicen desde el primer día y como observatorio estaremos midiendo resultado”, aseveró.

Monroy Sánchez hizo hincapié en la necesidad de medir resultados en torno a las y los nuevos integrantes del Poder Judicial de Aguascalientes, situación que consideró difícil debido al número de cargos, pero que se llevarán a cabo.

“En su momento haremos un pronunciamiento con argumentos de la eficacia del Poder Judicial. Queremos observarlos, evaluarlos y que podamos emitir opiniones y para enero daremos una primera evaluación”, agregó.

El presidente del Observatorio Judicial informó que esta agrupación se encuentra formada por una docena de litigantes de diversas agrupaciones.