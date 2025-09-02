18.4 C
Aguascalientes
2 septiembre, 2025
Tendencias

Incrementan casos de personas desaparecidas en Aguascalientes 

Libre Aguascalientes de casos de rabia

Pide SSPE de Aguascalientes evitar subir a redes fotos de…

¿Qué puede esperar los aficionados de los Steelers de Aaron…

Colectores pluviales afectados por uso mixto que se les dio:…

Tendrá Jesús María museo de la ciudad

Pide Medina mejor trato a municipios por Gobierno federal en…

(Video) Choque deja un prensado frente al El Retoño

Seguimos destruyendo el medio ambiente para crear destinos turísticos

Normatividad del encierro le correspondía a municipio: Medina

Preocupa invasión de políticos al Poder Judicial: Monroy

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Genera inquietud el arribo de perfiles políticos en el Poder Judicial, consideró Eric Monroy Sánchez, presidente del denominado Observatorio Judicial que estará evaluando las labores de sus nuevos integrantes.

“La invasión de los políticos al Poder Judicial nos obliga a que debamos tener una actitud de alerta. Esto significa que los juzgadores debemos estar revisando sus acciones que realicen desde el primer día y como observatorio estaremos midiendo resultado”, aseveró.

Monroy Sánchez hizo hincapié en la necesidad de medir resultados en torno a las y los nuevos integrantes del Poder Judicial de Aguascalientes, situación que consideró difícil debido al número de cargos, pero que se llevarán a cabo.

“En su momento haremos un pronunciamiento con argumentos de la eficacia del Poder Judicial. Queremos observarlos, evaluarlos y que podamos emitir opiniones y para enero daremos una primera evaluación”, agregó.

El presidente del Observatorio Judicial informó que esta agrupación se encuentra formada por una docena de litigantes de diversas agrupaciones.