Preocupa a padres de Aguascalientes regreso total y no escalonado a las aulas

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Preocupa a los padres de familia de la entidad el regreso completo y no escalonado de los menores a las escuelas en las próximas semanas, tal como anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya que dudan en que se pueda seguir el protocolo sanitario en las aulas.

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), Miguel Ángel Herrera Cruz, comentó en entrevista que muchas escuelas de Aguascalientes cuentan con grupos con numerosos estudiantes y si todos se concentran en su salón, no se podría respetar la sana distancia.

“Lo que nos preocuparía es que fuera ya no escalonado, sino que ya fuera todos los días con todos los alumnos, porque lo cierto es que no se da la capacidad para que pudieran tener sana distancia (…) no creo que sea lo más viable en estos momentos”

Señaló que aunque actualmente casi el 90% de los estudiantes del estado están acudiendo a sus salones de clases, lo hacen de manera parcial o por turnos diferentes entre cada grupo, con lo que sí se permite el seguimiento de todas las medidas sanitarias.

Herrera Cruz mencionó que en los próximos días, sostendrá una reunión con el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) para analizar en conjunto este tema y definir lo mejor para los alumnos.

Finalmente, destacó que este ciclo escolar no ha detonado un brote de contagios de Covid-19 dentro de las instituciones educativas, por lo que es importante que la prevención se mantenga por parte de los docentes y padres de familia.

La titular de la SEP, Delfina Gómez, comentó que en un mes todos los alumnos de nivel básico podrían estar en las aulas de manera presencial debido a que la pandemia no ha golpeado significativamente a este grupo de la población.