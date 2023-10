Preocupa a Justin Timberlake publicación de memorias de Britney Spears

EEUU.- A decir de varias fuentes cercanas a Page Six, Justin Timberlake está “muy preocupado” por el próximo libro de memorias de su ex novia Britney Spears.

Añadiendo la fuente que: “Tiene mucha curiosidad por lo que ella revelará de su relación, le corroe por dentro”.

Por cierto que en contraste a un reciente informe de Us Weekly de que el libro bomba de Spears, “The Woman in Me”, que sale a la venta el 24 de octubre, va contra Timberlake “duramente”, una fuente interna de la editorial insiste en que “no es un derribo” de nadie.

Insaider aseguró: “Se trata de Britney teniendo por fin la oportunidad de contar su historia de empoderamiento y no es nada más que eso”.

Cabe recordar que Justin y Britney tuvieron una sonada ruptura en 2002, después de tres años de noviazgo; en ese momento Timberlake, quien ahora tiene 42 años, dijo en una entrevista con Barbara Walters que había hecho un pacto con Spears, que ahora tiene 41 años, para no “decir específicamente por qué” se separaron.

Aunque cuando se le preguntó por los rumores de la prensa sensacionalista de que Spears le había engañado, Timberlake no intentó limpiar su nombre y expreso:”Honestamente, no somos perfectos, yo no juzgo a nadie”.

Por su parte Spears también esquivó las habladurías cuando Diane Sawyer le preguntó qué había hecho mal en la relación durante su propia entrevista televisiva al año siguiente.

Y sobre su ex insinuando que ella le había sido infiel, dijo: “Creo que todo el mundo tiene una versión de su historia que le hace sentir de una determinada manera… y técnicamente no estoy diciendo que él esté equivocado, pero tampoco estoy diciendo técnicamente que tenga razón”.

*Con información de Excélsior.