Preocupa a Jesús María recortes para seguridad pública

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El alcalde de Jesús María, el panista Antonio Arámbula López, externó su preocupación ante el posible recorte en el presupuesto de programas relacionados a la seguridad pública, mismos que se mencionarían en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2021.

En transmisión especial, indicó que esta situación vendría detrás de más recortes en otros programas municipales, como de infraestructura, cultura, deportes y otros más de enfoque social, sumándose también un tema que es una demanda constante de la ciudadanía.

“Tengo entendido que viene muy recortado y que viene todo el dinero prácticamente en los grandes proyectos del Gobierno Federal, para mi esto es lamentable, de por sí nos quitaron el Ramo 23, el apoyo para mujeres, el apoyo de pavimentación, infraestructura, deportes, cultura, para guarderías y solamente faltaba que ya nos quiten el FORTASEG”

Mencionó que el recorte al Programa de Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) o al Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) dejaría a la demarcación desprotegida en temas que son una demanda constante de los ciudadanos.

“Si no lo quitan, nos van a dejar desprotegidos también en el tema de seguridad y no me digan que la seguridad no es prioridad sobre un tren maya, yo creo que la seguridad es prioridad sobre otro proyecto como la refinería u otras cosas”.

Por ello, dijo que solicitará a sus contactos en el Gobierno Federal el que defiendan el presupuesto de los municipios, que advirtió, serán los más perjudicados en el próximo año.

“Yo le voy a pedir a los contactos que tenga en el gobierno federal que nos ayuden, que no nos quiten el ramo del FORTASEG ni el ramo del FORTAMUN, que nos ayuden en el tema de seguridad”.

Por último, el blanquiazul señaló que Jesús María realizará una inversión de 7 millones y medio de pesos en lo que queda del año, mismos que serán destinados a uniformes, capacitaciones, programas de prevención del delito ya la contratación de por lo menos 10 elementos para la Secretaría de Seguridad Pública municipal.