Preocupa a expertos impactos por medidas arancelarias impuestas por Trump 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El ex secretario de Economía con el presidente Enrique Peña Nieto, Idelfonso Gujardo, admitió de un preocupación latente por el impacto que están teniendo las medidas arancelarias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De visita en Aguascalientes para dictar una conferencia dentro de la Expo Networking organizada por el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, quien fuera uno de los artífice para la negociación del T-MEC, mencionó que existen sectores estratégicos entre los exportadores de México y de Aguascalientes que están viviendo momentos complicados y que hay que apoyarlos y ayudarlos.

El también ex diputado federal mencionó que espera que haya una buena negociación del T-MEC que permita que vuelva la certifumbre a las empresas.

“Hay que ver lo que pasó en China que está altamente asociado manofactureramente con Tailandia, Indonesia y Vietnam, entonces los países se especializan y eso los lleva a buscar economías complementarias.

-¿Sobre el informe de la presidenta que observaciones da?

-Te soy sincero no me he puesto a ver a detalle el informe, pero sin duda como todo hay claroscuros, avances en seguridad y en otros tenas estratégicos, pero una latente preocupación por los temas económicos.