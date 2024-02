Premio de consolación para tres corcholatas fallidas; el Senado

Redacción

Ciudad de México.-Tres de las seis corcholatas de Morena se registraron para ser candidatos plurinominales al Senado de la República: Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López.

Así lo dieron a conocer los tres aspirantes a senadores por medio de sus redes sociales.

En primer lugar, Marcelo Ebrard, quien fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y después aspirante presidencial, realizó su registró.

Ebrard Casaubón anunció en su cuenta de X, antes Twitter, que buscará un escaño en el Senado por la vía plurinominal arropado por los partidos que conforman la coalición Sigamos Haciendo Historia: Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

“Me registré como candidato a Senador por la coalición Sigamos Haciendo Historia que integran Morena, PT y PVEM. ¡Gracias a Rosy y a quienes me acompañaron!”, escribió.

​Más tarde, Gerardo Fernández Noroña hizo el anuncio con una fotografía suya firmando el registro para contender como senador plurinominal con los mismos partidos.

“Hice lo más difícil, que me eligieran, y ya me andaba quedando fuera porque no me habían avisado del registro. Pero ya me registré”, escribió.

Unos minutos después, Adán Augusto López también anunció su aspiración a ser parte del Senado de la República y, con ello, reiterar su respaldo a la llamada cuarta transformación.

“Tuve el honor de ser el primer senador en la historia de Morena, cargo que dejé para ir a construir nuestro partido en Tabasco. Hoy que Morena me propone encabezar la Lista Nacional al Senado, hago memoria y pienso en todo lo que hemos avanzado.

“Donde yo pueda servir a nuestro proyecto, a nuestro partido, a nuestro pueblo, y a nuestra candidata (sic) Claudia Sheinbaum, allí estaré”, publicó.

Morena y ‘corcholatas’ hacen acuerdo previo a proceso interno

Antes de seleccionar a sus candidatos y candidatas al Congreso de la Unión, incluso previo a la designación de Claudia Sheinbaum como abanderada presidencial, Morena y las seis corcholatas firmaron un acuerdo para definir qué lugares ocuparía cada una de ellas.

Dicho acuerdo establecía que el primer lugar en la encuesta interna sería el candidato presidencial; el segundo y tercer lugar ocuparían alguna secretaría en el gabinete presidencial o ser propuestos para la coordinación de Morena en la Cámara de Diputados o el Senado; y el resto ser diputado o senador.

De acuerdo con fuentes consultadas por MILENIO, el pacto firmado por los aspirantes en septiembre pasado se modificó, por lo que Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal se disputarían la coordinación de la bancada del Senado.

Sin embargo, solo dos de ellos podrían quedarse en el Congreso: uno como líder del grupo y el otro en una posición relevante, que podría ser la Junta de Coordinación Política. Y el tercero ser coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.

