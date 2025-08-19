Premian en Calvillo a ganadores del concursos “Esencia de mi Pueblo”

13 C
Redacción

Calvillo, Ags.- En el marco de la celebración a Santa Elena de la Cruz en el Complejo Santa Cruz Calvillo, se llevó a cabo la premiación del concurso de fotografía “Esencia de mi Pueblo”.

Esta iniciativa busca motivar e incentivar la creatividad de los participantes, al retratar la belleza, tradiciones y esencia de nuestro querido Calvillo Pueblo Mágico.

Muchas felicidades a los ganadores y un agradecimiento especial a todos los que participaron mostrando, a través de su lente, el orgullo de ser calvillense.

🥇

“La Santa Cruz y el Relámpago” – José Alejandro Rivera Velasco

🥈

“El silencio de la cosecha perdida” – Emmanuel Loera Olmos

🥉

“Vida en Malpaso” – María Cristina Figueroa de Loera

#EsenciaDeMiPueblo
#CalvilloPuebloMágico
#LegadoParaMiGente