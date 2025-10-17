Predominan cielo despejado y ambiente cálido este viernes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Cielo despejado y ambiente cálido dominarán este viernes en Aguascalientes, sin previsión de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El amanecer traerá temperaturas frescas en la capital y municipios del norte del estado, e incluso condiciones frías en zonas serranas, mientras que hacia la tarde el termómetro repuntará con un ambiente cálido y vientos ligeros de entre 10 y 25 kilómetros por hora.

Aunque en entidades vecinas como Durango se esperan chubascos y descargas eléctricas, y en Chihuahua y Coahuila podrían formarse torbellinos, el territorio aguascalentense permanecerá estable, sin presencia de nubosidad significativa ni precipitaciones.