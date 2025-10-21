Predomina el clima despejado en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes amanecerá este martes con cielo poco nuboso y ambiente fresco, que se tornará cálido hacia el mediodía, con una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 11.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se prevén lluvias en la entidad ni en el resto de la región de la Mesa del Norte, donde predominarán condiciones de estabilidad atmosférica.

Durante la mañana se mantendrá un ambiente frío en las zonas altas, mientras que por la tarde se espera un clima cálido a caluroso.

Aunque el cielo permanecerá mayormente despejado, se prevén vientos de dirección variable con rachas de entre 35 y 50 kilómetros por hora en algunos municipios de Aguascalientes.