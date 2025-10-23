12 C
Aguascalientes
23 octubre, 2025
Tendencias

Torton atropella y. mata a familia que viajaba en motocicleta…

Evade Montañez hablar sobre registro de aspirantes al 2027

Aquí te decimos a partir de qué cantidad se cobran…

Habrá cierres viales por obras de rehabilitación

9 de cada 10 delitos quedan sin denuncia en Aguascalientes 

Bajo investigación 25 policías de Aguascalientes por presunto abuso de…

¿Cuándo entrará en circulación el billete de 2 mil pesos…

CIDHPDA manifiesta su preocupación por la reforma a la Ley…

Necaxa no da triunfos pero sí desarrollo a Aguascalientes: Luis…

Todavía hay 93 comunidades incomunicadas por las lluvias en 5…

Predomina cielo medio nublado y sin lluvias en Aguascalientes este jueves

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El estado de Aguascalientes tendrá este jueves condiciones de cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvia, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 28 grados Celsius, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco, mientras que por la tarde el clima será cálido, sin que se registren precipitaciones. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, y se prevén vientos de componente este con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

En contraste, otras zonas de la Mesa del Norte enfrentarán condiciones más inestables. Se pronostican lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en el oeste de Chihuahua, además de chubascos en la región Huasteca de San Luis Potosí y lluvias aisladas en Coahuila, Durango y Nuevo León.