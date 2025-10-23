Predomina cielo medio nublado y sin lluvias en Aguascalientes este jueves

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El estado de Aguascalientes tendrá este jueves condiciones de cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvia, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 28 grados Celsius, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco, mientras que por la tarde el clima será cálido, sin que se registren precipitaciones. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, y se prevén vientos de componente este con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

En contraste, otras zonas de la Mesa del Norte enfrentarán condiciones más inestables. Se pronostican lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en el oeste de Chihuahua, además de chubascos en la región Huasteca de San Luis Potosí y lluvias aisladas en Coahuila, Durango y Nuevo León.