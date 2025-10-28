Predica Dani Alves su fe tras salir de prisión

Redacción

Luego de dejar atrás una etapa marcada por los escándalos legales, el exfutbolista brasileño Dani Alves ha decidido iniciar una nueva vida lejos de las canchas y centrada en la espiritualidad.

El otrora lateral derecho, quien brilló en clubes como Barcelona, París Saint-Germain, Juventus y Pumas de la Liga MX, reapareció en redes sociales dando un discurso en el que habló sobre la fe y el propósito divino. Las imágenes lo muestran tomando el micrófono frente a un grupo de personas, compartiendo su testimonio con evidente emoción.

“Durante mi sentencia hice un pacto con Dios”, habría dicho el jugador, según fuentes cercanas. “Fue en medio de la tormenta que encontré refugio espiritual”.

Dani Alves, que llegó a ser el futbolista con más campeonatos ganados en la historia, fue acusado de agresión sexual en diciembre de 2022 y pasó 14 meses en prisión preventiva. Su proceso judicial marcó un giro radical en su carrera y su vida personal.

Ahora, el brasileño parece decidido a dejar atrás los reflectores del futbol profesional para enfocarse en predicar la fe cristiana. En los videos difundidos, se observa cómo su participación en la iglesia fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes escucharon atentos su mensaje sobre redención y transformación personal.

“Encontré en la fe una razón para seguir adelante”, expresó en uno de sus mensajes recientes, en los que subraya que busca compartir esperanza y propósito con quienes atraviesan momentos difíciles.