PRD presenta el libro “Reflexiones en torno al Estado Mexicano”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Albergados por el Museo Escárcega, se presentó el libro “Reflexiones en torno al Estado Mexicano: Ausencias y Tareas Pendientes” editado por el Partido de la Revolución Democrática y coordinado por Edgar Pereyra Ramírez, quien reunió a 11 investigadores para construir un diagnóstico sobre el Estado Mexicano, desde su planteamiento teórico; hasta el análisis de las evidencias empíricas de su actuación.

Pereyra Ramírez detalló que a través de diversos capítulos se realiza una indagatoria documental y empírica sobre cuál es el papel que tiene el Estado, en el proceso democrático que vive nuestro país. “Al final muestra, una amplia reflexión sobre cómo avanzar en un rediseño institucional para recobrar la primacía del Estado, generar un federalismo sano y promover la participación activa de los ciudadanos a través de los partidos políticos en la toma de decisiones”.

Para Rocío Castro Fernández es un libro muy integral, con palabras muy especializadas permite que cualquier ciudadano de a pie reflexione y discuta los conceptos que se escuchan en redes y en el día a día pero que en realidad desconocemos sus orígenes dentro del glosario de políticas públicas, gobernabilidad, el Estado, el impacto de la violencia y toda la estructura que nos compete en relación con lo electoral y la ciudadanía.

La especialista en difusión lectora reconoció el trabajo del coordinador por lo complejo que es integrar a las y los académicos en un libro que auspicia un partido, “es un gran acierto el hacer el trabajo de divulgación para los ciudadanos de a pie porque muchas veces esa información tan técnica se queda en las mesas de los politólogos, académicas y los demás nos quedamos con lo que dicen en medios y redes sociales. Es un texto que lejos de ser cerrado, lapidario, es polifónico, nos ofrece puntos de conceptos que escuchamos continuamente pero que poco los entendemos”.

Walkiria Torres puso énfasis en ser un producto editorial que habla de una realidad complicada, con el afán de concientizar e involucrar a la ciudadanía en algo que nos compete a todos como parte de un Estado. “Nos conecta con nuestra historia de conflictos, de cuando se conformó el Estado Mexicano en el siglo XIX, del centralismo y el federalismo. A lo largo del libro se señala estas tensiones que hay entre los distintos poderes, cómo se trabaja desde los estados y el poder central, cómo se articulan las políticas públicas que va más allá de intereses particulares”, en suma para la filósofa es un libro que responde a las inquietudes de la cultura democrática.

Alan Santacruz destacó ser un esfuerzo editorial curado, impreso y presentado por una fuerza política partidista muy atinadamente puesto que no es fácil hacer que la academia participe en un proceso de análisis con un partido. El politólogo indicó que es un compilatorio que no es panfletario ni ideológico sino artículos muy bien cimentados con datos concretos científicos e históricos con partes atroces de la realidad.

“El libro nos ofrece una radiografía muy puntual de cómo estamos en algunas temáticas que tiene que ver en cómo el estado nos ha ido fallando y cómo nosotras y nosotros como ciudadanos al no ejercer posturas críticas ante el poder y no fungir como efectivos contrapesos ante el poder autoritario, hemos permitido que la violencia nos supere, que la violencia de género sea el pan de cada día, que las políticas públicas no se desarrollen desde una metodología científica sino desde el contentillo de los gobernantes”, expuso que hemos fallado como ciudadanía puesto que se debe de exigir más y mejor a quien ostentan los cargos públicos; y desde las fuerzas partidistas se tienen que exigir más y mejores perfiles para los cargos públicos del poder.

El coordinador agregó que la primera intención del libro fue convocar a académicos que ayudaran a reflexionar sobre en dónde estamos en este momento en el Estado Mexicano, cuál es la radiografía que tenemos, qué nos duele, y diversas reflexiones hacia dónde convocarnos como ciudadanía por el resurgimiento de la democracia.

Finalmente el presidente estatal perredista, Iván Sánchez Nájera, agradeció al público por acompañarlos a reflexionar y seguir sumándose al proyecto por un Estado Democrático donde todas las voces sean tomadas en cuenta.

El libro puede ser solicitado de manera gratuita en las instalaciones del PRD Aguascalientes (Díaz de León #502 Barrio El Encino)