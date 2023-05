PRD: Integración de la Corte no puede ser un concurso de popularidad como pretende AMLO

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Inviable la propuesta del gobierno federal para que ministros del Poder Judicial sean elegidos mediante una votación ciudadana, apuntó el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado.

“No sólo no es factible, sino que además no es deseable. La realidad es que en los tribunales, más que la representación, lo que se debe buscar es quién garantiza la ejecución efectiva de la ley y allí no puede haber un concurso de popularidad”, subrayó en entrevista.

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un esquema de consulta ciudadana para la elección de ministros de la Suprema Corte, luego de un enésimo enfrentamiento con el Poder Judicial.

Sánchez Nájera dijo que la iniciativa de López Obrador es llevar agua a su molino, reiterando que los ámbitos del Poder Ejecutivo y Legislativo tienen una lógica de representación que no opera en el Poder Judicial, sino que tiene otros intereses.

“Es maniobrar otra vez con el ideario popular, maniobrar con la imaginación de la gente diciendo que está del lado de ellos, cuando lo que busca es reforzar su sistema dictatorial que de a poco ha venido construyendo”, insistió el legislador por el PRD.