PRD deja abierta la puerta a Lorena Martínez, pero aclara: “Tiene que hacer fila”

Redacción

Aguacalientes, Ags.-El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Aguascalientes deja abierta la puerta para que Lorena Martínez u otros actores políticos se sumen a sus filas, aunque por ahora no existen acercamientos formales ni con ella ni con ningún otro perfil externo.

El dirigente estatal del sol azteca, Óscar Estrada, precisó que el partido mantiene una política de apertura hacia las candidaturas ciudadanas, siempre y cuando quienes aspiren a un cargo cumplan con los procedimientos internos como cualquier otro militante.

Estrada reconoció en Lorena Martínez un activo político con amplia trayectoria y peso en la vida pública del estado, aunque señaló desconocer si la exalcaldesa de Aguascalientes tiene interés en acercarse al PRD.

“Si se inscribe y el consejo estatal la elige como candidata, no habría ningún problema, pero tendrá que hacer fila como todos”, puntualizó.

El dirigente subrayó que actualmente el partido se encuentra enfocado en fortalecer su estructura interna y en preparar el terreno para los procesos electorales.

“No son los tiempos de pensar en candidaturas ni en alianzas, sino de consolidar la base y el proyecto del PRD”, afirmó.

Concluyó enfatizando que en principio están trabajando en perfiles internos, pero abiertos a candidaturas ciudadanas.