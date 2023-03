PRD: Congreso de Aguascalientes sigue siendo omiso en legislar sobre matrimonio igualitario

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Congreso del Estado no puede evadir su responsabilidad para legislar en el tema de matrimonio igualitario, señaló el diputado por el PRD Emanuelle Sánchez Nájera, quien alertó que ante la falta de acuerdos pudieran llegar a ser obligados por el Poder Judicial.

“Hay por lo menos un tema de omisión y es que ya todos los tribunales se han declarado a favor y en el caso de Aguascalientes nos hemos venido manteniendo al margen y esto no debe de suceder. Nos estamos arriesgando a que al final otro poder, en este caso los tribunales, nos mandaten legislar al respecto y no tendremos para donde hacernos”, apuntó el legislador del Sol Azteca.

Aunque la unión civil entre personas del mismo sexo en Aguascalientes se viene ejerciendo desde el año 2019, varios de esos matrimonios tuvieron que tramitar un amparo ante la falta de armonización en el código civil del estado. En días pasados, el titular estatal del Registro Civil Adolfo Suárez garantizó que ya no se requería de un amparo legal para aprobar un matrimonio igualitario.

Sánchez Nájera, quien presentó una iniciativa en ese tema, destacó que ha habido apertura de los últimos titulares del Registro Civil, aunque reiteró que esa situación no exime al Poder Legislativo para avalar las adecuaciones correspondientes al código estatal.

“En ese tema en particular lo cierto es que desde hace varios años, ha habido voluntad política del Registro Civil y lo ha hecho bien para no solicitar un amparo. Sin embargo, eso no quita la responsabilidad legislativa que se está teniendo”, adicionó.