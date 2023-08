PRD agradeció el respaldo ciudadano en registro de voluntades rumbo al 2024

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Agradece el Partido de la Revolución Democrática en Aguascalientes el apoyo ciudadano y de la estructura en esta primera etapa del Proceso de Selección del Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, en el cual tras tres semanas de arduo trabajo de campo, se registraron 10 mil voluntades hacia los dos aspirantes perredistas.

El presidente del PRD en Aguascalientes, Iván Sánchez Nájera, puso énfasis del trabajo y los esfuerzos que ha hecho el PRD en este Frente Amplio por México con la exigencia de abrir los procesos a la participación ciudadana con el fin de romper la inercia de una coalición electoral tripartidista y convertirla en una construcción de Frente Ciudadano, “reconocemos que ha sido un proceso a veces complicado y álgido sin embargo esto ha funcionado para establecer todas las reglas del juego y que realmente sea un proyecto democrático para el país”.

En esta primera etapa durante tres semanas, el PRD llevó a toda la estructura a pedir el apoyo a ciudadanas y ciudadanos para recabar voluntades en favor de Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, ambos proyectos fuertes, encabezados por personajes ilustres del perredismo, exgobernadores que presentan la ideología progresista; “desde el PRD hemos fortalecido el proyecto del Frente con temas de derechos humanos, de las causas sociales, género, diversidad, medio ambiente, justicia social, es decir una inercia progresista que necesita nuestro país”.

Sánchez Nájera reconoció que este proceso no fue fácil ya que se elevaron mucho los estándares al tener que pedirse la credencial de elector, fotografía de la cara de la persona, que la plataforma leyera sus datos biométricos, ofrecer datos personales, es decir, información sensible que no todas las personas confían en dar, por lo que agradeció a toda la ciudadanía por confiar en el proyecto no solo del Frente Amplio por México, sino específicamente del PRD.

El resultado interno sumó las 10 mil voluntades, siendo que la solicitud nacional había sido de apenas 3 mil apoyos, lo cual el dirigente estatal subrayó ser un gran indicador de que el perredismo está fortalecido y tiene aspirantes propios que pueden dar batalla para ir a una contienda electoral, “ya sea con el Frente o incluso sin él”.

Luego de los resultados nacionales, Sánchez Nájera informó que desde el Comité Nacional se solicitó al Comité Técnico un proceso de revisión y transparencia de cómo fue el análisis de resultados, “hasta aclarar la situación, la partición del PRD en el Frente está en un receso. Y resaltar que esta participación dependerá de un Consejo Nacional no de los aspirantes, ni del presidente nacional”.