Posturas del Frente de la Familia siguen violentando a la mujer: Muñoz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuestionable la postura del Frente Nacional de la Familia para limitar el desempeño profesional de la mujer, subrayó la diputada Yaszú Muñoz Márquez, presidenta de la comisión de Igualdad y Equidad de Género del Congreso del Estado, luego que la agrupación ultraconservadora se pronunció en contra de que la población femenil tenga un empleo remunerado.

“Decían que la mujer debe estar en casa y el hombre es quien debe trabajar, lo cual me impactó mucho cuando lo escuché, pues en qué siglo estamos para el Frente Nacional. Aunque ellos luego intentaron salir a declarar que no dijeron eso, al final me parece una violencia para la mujer”, resaltó la legisladora por Morena.

Muñoz Márquez ejemplificó en el caso de una pareja divorciada y que tiene hijos, pero donde el hombre no aporta para la manutención, la mujer en esos temas es la que sale para buscar el sustento para sus hijos.

“Me parece también una incongruencia de parte del Frente de la Familia, pues si recordamos ellos han apoyado a mujeres que ahora están en cargos públicos y deberían de cambiar de postura. No podemos permitir que se coarte la libertad y las metas para las mujeres que tenemos los mismos derechos”, insistió.

La presidenta de la comisión de Equidad de Género reiteró que tampoco debe minimizarse el trabajo laboral en casa, al cual definió como una tarea que no es remunerada y que en general tampoco es valorado.