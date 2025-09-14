Posturas a favor de Gaza y contra ICE en Premios Emmys

Redacción

Los Angeles.- Actores y actrices mostraron sus posturas políticas en temas vigentes como la hambruna en Gaza y la inmigración propiciada por el gobierno republicano de Donald Trump sobresalieron en la entrega de Premios Emmys, a lo más destacado de la televisión en Estados Unidos.

Durante la llamada alfombra roja, previo al arranque de la ceremonia, el actor español Javier Bardem se pronunció abiertamente a favor de la liberación de Palestina y en diversas entrevistas declaró: “estoy aquí para denunciar el genocidio en Gaza”.

Por su parte, la actriz estadounidense Hannah Einbinder, quien fue galardonada como Mejor Actriz de Reparto en Comedia por su papel en Hacks, no solamente se declaró a favor de Palestina, sino que además insultó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)

“¡Que se joda ICE y libertad para Palestina!”, exclamó Einbinder en pleno escenario de los galardones. Aunque la expresión habría sido censurada en la transmisión televisiva para consumo local.

Las series The Pitt, The Studio y Adolescencia fueron las más galardonadas en la edición de los Emmys.