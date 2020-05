Posible aplicar toque de queda en Aguascalientes si la gente no respeta cuarentena: Ramírez

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- No se descarta la posibilidad de llegar al toque de queda en la ciudad de Aguascalientes, debido a que la gente no respeta la cuarentena por el Covi19, manifestó Gladys Ramírez Aguilar, legisladora local por el Partido Acción Nacional.

En este sentido, Ramírez Aguilar consideró poco probable aplicar sanciones a quienes salgan a la calle sin justificación y sin cubrebocas, pero sí debería de fomentarse al menos el uso de medidas preventivas.

“Es complicado sancionar a una persona, también se estaba manejando el hecho de que no salgamos a la calle sin cubrebocas porque iba a haber sanciones. Entonces tal vez en ese sentido sí hacer recordatorios cuando veamos una persona sin el cubrebocas, hacerles hincapié, porque si no lo que va a pasar es que vamos a llegar un toque de queda”, comentó en entrevista.

– ¿Pero si es posible que lleguemos a eso?

– Yo pienso que si estamos en una fase, por ejemplo que es la tres, y sigue habiendo mucha situación como la que nos están comentado que se dan en el oriente de la ciudad, que la gente no acata las reglas, podríamos llegar a una situación así, precisamente para controlarla.

La también presidenta de la comisión de Transporte Público en el Congreso del Estado consideró de llegar a un toque de queda, será aún más complicado para la población en general.

“La gente no va a estar de acuerdo. Imagínate que te cuiden para salir de tu casa y te escolten para ver si es cierto que vas a comprar víveres o a la farmacia”, resumió la legisladora del PAN.

Ramírez citó que las estadísticas siguen creciendo de un día para otro, en forma exponencial.