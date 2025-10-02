Posa Erika Buenfil desnuda a sus 61 años

Redacción

La actriz mexicana Erika Buenfil se quitó el miedo y, a sus 61 años, posó por primera vez completamente desnuda. La imagen forma parte de la obra Las formas del alma del fotógrafo Uriel Santana, quien celebra con esta exposición sus 25 años de trayectoria.

Con casi cinco décadas de carrera y más de 30 telenovelas en su historial, Buenfil mostró su cuerpo al natural y expresó orgullo por hacerlo. “Me sentí muy arropada, no lo pensé porque si pienso no lo hago. No me dejó ponerme nada, me dejó mis pulseras y mis pestañas postizas y se lo agradezco. Fue atreverme a ver qué dice la gente, pero ésta soy”, comentó en entrevista para Televisa Espectáculos.

La actriz admitió que hace algunos años no se habría atrevido a dar este paso: “Jamás. Creo que también ya Nicolás está en edad de entender y también creo que de un tiempo a la fecha el mundo cambió, se abrieron muchas cosas nuevas y hay que caminar y crecer con lo que está pasando. No te puedes quedar atrapada en el pasado y si la vida me da la oportunidad y me abren la puerta para hacer algo loco, ahí voy a estar presente”.

Durante la sesión fotográfica, Buenfil demostró seguridad, naturalidad y aceptación de cada etapa de su vida. “Me he brincado varios escalones y rompo conmigo misma, me pongo en la actualidad, me quito un poco de pronto lo de chapada a la antigua y tengo la edad para hacerlo. Vida solo hay una”, señaló.

Sobre el proceso de posar desnuda, la intérprete compartió que se mostró sin retoques ni simulaciones: “Me atreví y estoy muy contenta. Siempre me ha gustado romper con mis propias reglas a veces o con mis propios frenos o mis propias ideas y me sentí muy segura y me sentí feliz. Salí de ahí y no supe qué había pasado hasta hoy. Mi foto es natural. Es la que soy”.

Buenfil reflexionó también sobre las exigencias físicas de su profesión y cómo ha decidido mostrarse auténtica en esta etapa: “Sí hubo un momento en el que nuestra carrera nos exige muchas cosas. Yo me esfuerzo, pero hay veces que el cuerpo da, a veces que no da, y entonces yo me muestro como soy. La gente me ha arropado muy bien”.