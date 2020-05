Portero de Santos estaría entre los jugadores que dieron positivo a Covid-19

Redacción

Coahuila.-Entre los jugadores del Santos que estarían contagiados por coronavirus estaría el primer portero del equipo.

Después de que el gobierno de Coahuila mostrara la relación de los nuevos casos de coronavirus que se dieron en Torreón y en el que uno de ellos es un hombre de 34 años, Jonathan Orozco, quien cumplió esa edad el pasado 12 de mayo, fue señalado como uno de los jugadores de Santos con COVID-19.

Hasta la tarde de este jueves, Jona no se ha manifestado al respecto, en su cuenta de Twitter solo escribió “por la noche daré a conocer la situación exacta y no especulaciones. Haré un en vivo para decir las cosas como son, y no como las hacen ver”.

Además, la directora de Medicina Preventiva de la S.S. de Coahuila, Martha Romero, dijo para W Deportes que la edad de los jugadores contagiados va de 21 a 34 y que en la secretaría tienen el conocimiento que el único con 34 años en Santos es Jonathan Orozco.

Con información de Juan Futbol