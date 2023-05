Porque NO se debe lavar el pollo antes de cocinarlo

Redacción

México.- Quizás ya has escuchado que lavar el pollo puede ser perjudicial para la salud e incluso te mantengas escéptico ante este hecho, ya que nuestros buenos hábitos de limpieza nos indican que el lavado de los productos que se van a consumir propiciará la eliminación de la suciedad o contaminantes que tengan en sus superficies, lo cual es indiscutible para muchos de los casos, sin embargo, no es así para ciertos alimentos de origen animal, como el pollo o los huevos. (Se recomienda: ¿Por qué NO se deben lavar los huevos?)

De esta manera, si enjuagar o lavar el pollo antes de cocinarlo es una práctica que usted acostumbra a hacer, se recomienda ampliamente evitarlo, incluso si piensa que esto funge como un método efectivo para limpiar estos alimentos. En el mismo sentido, dentro de los consejos de seguridad alimentaria por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), se advierte: «No enjuague las carnes o aves crudas antes de cocinarlas» y aquí te explicamos el porqué de este hecho.

¿Por qué no es recomendable lavar o enjuagar el pollo antes de cocinarlo?

En resumen, cuando usted lava o enjuaga el pollo, pone en riesgo su salud al exponerse a contraer una intoxicación alimentaria.

Si tuviéramos la resolución suficiente en nuestros ojos, podríamos observar que con frecuencia el pollo crudo está contaminado con bacterias como Campylobacter , Salmonella y Clostridium perfringens, las cuales son capaces de generar enfermedades graves que pueden conducir a la hospitalización o, en los casos más severos, a la muerte, tal como nos indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los tres microorganismos generan infecciones del tracto gastrointestinal y provocan diarrea acompañada de calambres estomacales. En el caso de Salmonella y Campylobacter también se describe fiebre, náuseas, vomito y sangre durante la excreción de heces. Para las tres infecciones se reporta que la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento, sin embargo, hay indivudos en riesgo que desarrollan enfermedades graves con complicaciones importantes.

Frente a esto, es importante comprender que al lavar o enjugar el pollo en realidad no se logra la eliminación de estas bacterias y, aunque podría descartar la suciedad aparente, lo único que se propicia es que los microrganismos en la superficie del alimento se propaguen a las áreas circundantes del lavabo o utensilios de cocina y, al no realizar una limpieza y desinfección realmente meticulosa de los sitios contaminados, el riesgo de intoxicación alimentaria aumenta.

Asimismo, tenga la seguridad de que el calor del proceso adecuado de cocción del pollo eliminará cualquier bacteria contenida, permitirá propiamente la descontaminación de estos productos y los volverá seguros para consumirlos sin el riesgo de contraer alguna enfermedad transmitida por los alimentos.

Finalmente, si seguir con este hábito sigue siendo una opción para usted a pesar de las recomendaciones, un estudio publicado en Physics of Fluids ha determinado cuál es la forma más segura de lavar el pollo y puede consultarlo en el siguiente enlace: Esta es la forma más segura de lavar el pollo en la cocina para evitar contaminación, según la ciencia.

*Información de Enséñame de Ciencia.