Redacción

Ciudad de México.-Defensa de Porfirio Sánchez impugna auto de formal prisión.

El exsecretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, apeló el auto de formal prisión que se le impuso por los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad.

La defensa del ex servidor público argumentó que no hay elementos para acreditar el delito de tortura a su cliente y destacó que el juez no debió otorgar la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR), y mucho menos dictar el auto de formal prisión porque no hay elementos que sustenten una sentencia.

El pasado martes, el juez Marcos Vargas Solano, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, sujetó a proceso penal a Sánchez Mendoza tras considerar que la FGR aportó pruebas que hacen presumir que el ex funcionario es responsable de la comisión de dichos ilícitos.

La investigación comenzó en 2016, tras una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la apertura a trámite de una petición realizada por una víctima.

El denunciante aseguró que fue objeto de tortura por parte de Sánchez Mendoza y de otra persona, luego de ser detenido sin motivo alguno por presuntos agentes de la extinta Policía Federal, al salir de un gimnasio en la Ciudad de México.

Con información de MVS Noticias