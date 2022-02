Porfirio Sánchez: Expediente de controversias

Gilberto Valadez

Aguascalientes, zaga.- Acusaciones de agrupaciones feministas, controversias con autoridades municipales y hasta dudas en cuanto a recursos financieros, integran el expediente de Porfirio Sánchez Mendoza en casi cuatro años en el cargo.

Este miércoles, Sánchez Mendoza fue detenido por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República (FGR). El anuncio fue confirmado por el gobernador panista Martín Orozco Sandoval.

Dentro de los señalamientos que se le achacan se encuentran acusaciones por supuesta tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales.

Con ello, prácticamente queda descartada la continuidad de Sánchez en una dependencia donde no inició funciones.

Ejecuciones

Porfirio Sánchez asumió las riendas de la Secretaría de Seguridad en mayo de 2018, relevando a Sergio Martínez Castuera. Uno de los principales golpes del nuevo funcionario se generó dos años después, cuando fue descubierto un narco-laboratorio en la comunidad de San José de la Ordeña.

No obstante, los actos de criminalidad en las calles no se detuvieron. En septiembre de 2019 se reportaron al menos seis ejecuciones en diversos municipios de Aguascalientes como los casos de San Francisco de los Romo, Rincón de Romos y El Llano.

Un mes después, hubo otras tres ejecuciones en el municipio conurbano de San Francisco de los Romo.

“Quema del palacio”

Posiblemente la mayor controversia de Porfirio Sánchez en el cargo se generó el 8 de marzo de 2021, cuando una manifestación del Día Internacional de la Mujer terminaría en una serie de detenciones y denuncias por supuestos abusos por parte de uniformados tanto estatales como municipales.

El hecho fue cuestionado por denunciado por agrupaciones feministas, que abiertamente demandaron la renuncia de Sánchez.

Para octubre de ese año, cuando compareció ante integrantes de la comisión de Seguridad Pública del Congreso, donde entre otros temas, el aún funcionario justificó la represión del 8M. “Las feministas querían quemar palacio de gobierno y eso no lo voy a permitir. Estamos para cumplir la ley, no para ser omisos, si nos hubiéramos quedado parados ahí y quemaban el palacio qué hubieran dicho”, alegó.

Unos minutos antes, Sánchez negó ceder algunos minutos para una entrevista con periodistas que le esperaban afuera del Palacio Legislativo. “Hoy no voy a dar entrevistas”, se limitó a decir.

Controversias policiacas

La noche del 25 de enero de 2020, un oficial municipal dejó estacionada su patrulla en calles del fraccionamiento Morelos I. No obstante, dejó un arma larga al interior de la unidad y sin las medidas mínimas de protección. El hecho fue aprovechado por una mujer de 30 años, supuestamente con padecimientos mentales, quien tomó el arma y comenzó a disparar en plena vía pública, dejando saldo de tres personas heridas, ninguna de gravedad. También hubo daños materiales a media docena de vehículos.

El suceso fue captado en video y se viralizó en redes sociales, llegando a ser noticia de alcance nacional. Pero también generó controversias entre autoridades estatales y municipales.

Porfirio Sánchez afirmó que el suceso dejó al descubierto “algunas irregularidades que han sido señaladas en su momento a la Policía Municipal y que me gustaría poner de manifiesto con el único afán de mejorar la seguridad de la población”.

Sin embargo, no ha sido la única controversia entre funcionarios sobre el tema. El 4 de julio de 2019, Sánchez Mendoza censuró el desempeño de Antonio Martínez al frente de la policía capitalina. “Si no nos involucramos con nuestra institución, poco vamos a lograr. Y si permitimos que tomen las decisiones otras personas, yo mejor por dignidad me iba”, exclamó.

Gastos

El manejo de dinero de la Secretaría de Seguridad Pública ha generado dudas, inclusive entre diputados del partido oficial.

El 28 de octubre pasado, la diputada del PAN María de Jesús Díaz Marmolejo, presidenta de la comisión de Seguridad, declaró que se pedirían cuentas al funcionario en torno a 250 millones distribuidos en varios rubros como el C5.

– ¿No hay comprobación?- se le preguntó a la diputada.

– Me imagino que las deben de tener. Ya mañana que logremos preguntarle al secretario para conocer en qué se han invertido esos 250 millones.

Al final, la comparecencia se realizó a puerta cerrada.