Porfirio Sánchez acusó tortura, pidió amparo y se lo negaron

Redacción

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, denunció que es víctima de tortura, tratos crueles e inhumanos, así como de tormento psicológico e incomunicación.

Por este motivo, el ex subdirector de Investigación Policial de la entonces PGR promovió el pasado 2 de febrero, fecha en la que fue detenido, un juicio de amparo, en el que señaló como autoridades responsables al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y otras.

No obstante, el juez Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal, rechazó concederle al servidor público la suspensión de plano.

El impartidor de justicia explicó que la expresión de Sánchez Mendoza es “genérica, lo cual no permite inferir con claridad los actos prohibidos, pues el promovente omite señalar las circunstancias de ejecución (tiempo, modo y lugar) en que se han materializado todos y cada uno de los actos reclamados por parte de las autoridades que señala como responsables”.

Del mismo modo, el juzgador le otorgó la suspensión de plano para que cese de forma inmediata la incomunicación y se le permita al quejoso entrevistarse con sus familiares y defensor, siempre que tenga reconocida esa calidad, lo anterior bajo el más estricto protocolo de sanidad dadas las condiciones de pandemia.

Brieba de Castro ordenó localizar en el Reclusorio Norte a Sánchez Mendoza para que en un plazo de tres días, manifieste si es su voluntad ratificar o no la demanda; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubiesen dictado.

En este contexto, será mañana cuando se reanude la audiencia en la que Marcos Vargas Solano, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, resuelva la situación jurídica del secretario de Seguridad, a quien se le imputan los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad.

Con información de MVS Noticias