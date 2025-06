Por vulgar cancelan visa a funcionaria morenista

Redacción

Ciudad de México. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció este jueves a través de su cuenta oficial de X, @DeputySecState, que ordenó personalmente la cancelación de la visa estadounidense a una usuaria -quien dice ser Consejera estatal de Morena en Jalisco- que publicó un mensaje ofensivo contra las autoridades migratorias de su país y compartió una imagen polémica.

La publicación en cuestión incluía una fotografía de un hombre con una bandera mexicana frente a un vehículo incendiado con la inscripción “Fuck ICE”, aparentemente capturada durante las recientes protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, California.

Landau, quien anteriormente fue embajador de EU en México, respondió directamente a la usuaria identificada como @melishcs. El mensaje original de @melishcs, cuyo perfil la identifica como “Flamenca. Psicóloga. Columnista. Consejera estatal de Morena en Jalisco”, decía: “‘Van a quitar las visas a quienes compart…’ Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.

En su réplica, Landau fue contundente: “Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hacia “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país. Atentamente, Christopher Landau Vicecanciller de los Estados Unidos de América”.

El anuncio de Landau se produce horas después de su visita a México, donde el miércoles se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El subsecretario de Estado se encuentra realizando una gira por América Latina y hoy arribó a El Salvador.

Con información de La Jornada