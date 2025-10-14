Por violento, armado y desmadroso detienen a Juan en Villa Montaña

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Juan “N” de 18 años de edad, y fue detenido luego de intentar lesionar a un menor de edad con un arma prohibida.

Durante la tarde del lunes alrededor de las 17:00 horas a través del número de emergencias se reportaba un problema vecinal en la calle Monte Elbrus, en el fraccionamiento Villa Montaña, resaltando la presencia de un hombre que presuntamente portaba un arma blanca e intentaba lesionar a los involucrados.

Al arribar al sitio, policías del municipio capital fueron recibidos por la reportante, quien señaló a un sujeto que momentos antes habría intentado lesionar a un menor de edad, portando un arma blanca tipo machete. Ante la presencia de los oficiales, la situación fue controlada de inmediato.

Posteriormente se llevó a cabo el aseguramiento del objeto, la formal detención y traslado del agresor a las instalaciones del Ministerio Público, donde las autoridades determinarán su situación legal conforme a lo establecido en la ley.