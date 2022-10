Por violencia se ha perdido el sentido de lo sagrado: obispado

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los índices de criminalidad han derivado en nula reverencia al sentido religioso que caracterizaba la población, consideró Rogelio Pedroza González, vocero del obispado local, citando actos de violencia que han proliferado dentro de los mismos recintos.

“Por la violencia que estamos viviendo, no se respeta ni lo sagrado. Antiguamente no había irrupción en los templos, de hecho los reos se escondían en los templos porque no se podía entrar. Pero ahora, con esta pérdida de lo sagrado debido a la violencia en extremo, se ha llegado a la profanación de gente que no les importa violentarse en estos recintos”, expresó.

En relación al incidente ocurrido hace unos días en un templo de La Paz, Baja California, donde un comando armado irrumpió en el interior de un templo católico, Pedroza González lamentó que cada vez sea más común escuchar ese tipo de situaciones en estados del país.

“Por principio de cuentas no estamos de acuerdo con la violencia. Nadie con recta razón puede estar de acuerdo con la violencia y mucho menos en actos dentro de estos espacios que son sagrados”, abundó.

Por lo pronto, el vocero del obispado local destacó que en el caso de los templos de la entidad no se han dado este tipo de sucesos violentos, pero sí ocurren profanaciones para robos de tipo económico.