Por violencia familiar en contra de su propio padre, detienen a David

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso en contra de David Ángel “N”, por el delito de violencia familiar, tras ser señalado de realizar actos violentos en diversas ocasiones en perjuicio de su padre.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos en la audiencia inicial, el imputado habría agredido en repetidas ocasiones a su progenitor, motivo por el cual fue denunciado ante la autoridad correspondiente.

La agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión en contra del señalado, la cual fue concedida por un Juez.

Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron dicho mandamiento judicial sobre la avenida Aguascalientes esquina con avenida Chichenitza, en la ciudad capital, procediendo a la detención del imputado y su puesta a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia, la Juez de Control determinó vincular a proceso a David Ángel “N”, imponiéndole diversas medidas cautelares: la obligación de presentarse mensualmente ante la autoridad, la prohibición de salir de un radio de 50 kilómetros, la obligación de exhibir en un plazo de tres días un comprobante de domicilio, así como someterse a supervisión por parte de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS) para asegurar que no consuma narcóticos.

Además estableció dos meses para que se realice la investigación complementaria, tiempo en el que las partes involucradas en el proceso podrán presentar más pruebas.