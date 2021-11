Por violencia desatada en Zacatecas, alcalde de Asientos llama al toque de queda en su municipio 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por los altos niveles de violencia en municipios de Zacatecas aledaños al suyo y luego de que le tiraran 3 cuerpos en su territorio, el alcalde morenista de Asientos, José Manuel González Mota hizo convocó a su población al toque de queda.

En entrevista para el medio informativo radiofónico de Infolínea, el primer edil de dicha demarcación reconoció que existe temor en la población de Asientos por lo que está aconteciendo en Loreto y Villa García, Zacatecas.

-¿Me dices entonces que la recomendación a la gente de Asientos es guardarse temprano, evitar salir de noche y no llamar la atención porque los narcos están cerca?

-Por supuesto que están cerca, es un peligro que siempre vamos a tener porque colindamos con Zacatecas prácticamente desde los cómodos, son más o menos 40 kilómetros de frontera con ellos y pues ahí andan.

-¿Qué propones o sugieres a la población, a partir de qué hora ya no deben andar en la calle?

-Yo digo que a partir de las 9 de la noche ya no estén en la calle, que se resguarden, que estén al tanto de los teléfonos de la comandancia, de al policía municipal y de, mío propio, así como evitar cualquier enfrentamiento con extraños y que no se llame la atención para evitar confusiones.