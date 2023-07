Por video llamada testificó Elton John en juicio de Kevin Spacey

Redacción

UK.- Por medio de una videollamada ante el tribunal de Londres, Elton John testificó en el juicio de Kevin Spacey.

Recordemos que Kevin Spacey se ha declarado inocente de los doce casos de agresión sexual que enfrenta y por los cuales desde hace casi dos semanas se encuentra en un juicio en Reino Unido.

El dos veces ganador del Premio de la Academia llamó el lunes a John como testigo, y el cantante británico apareció por videoconferencia desde Mónaco.

En su momento se le preguntó a John sobre la asistencia de Spacey a una lujosa fiesta organizada por el cantante a principios de la década de 2000, en el camino a la que se alega que Spacey agredió sexualmente a un conductor con tanta agresividad que casi choca el auto.

John dijo que Spacey pasó la noche en la casa de él y su esposo en Windsor después del evento, aunque dijo: “No recuerdo que haya bajado después de eso”.

La fiscal Christine Agnew también le preguntó sobre una foto que mostraba al denunciante fuera de un teatro de Londres cuando John abandonaba el lugar en otra ocasión unos años después.

John dijo que no reconoció al hombre y que no lo habría notado en ese momento, ya que “siempre era una carrera loca” para llegar a su automóvil cuando salía de un lugar con fotógrafos afuera; y agregó “podrían ser la reina y no me doy cuenta”.

Finalmente se conoció que el esposo de John, David Furnish, también prestó testimonio por videoconferencia desde Mónaco, y dijo que Spacey solo había asistido a una fiesta que organizaban anualmente en su casa en 2001, unos años antes de lo que el acusador había declarado en su testimonio.

*Con información de Excélsior.