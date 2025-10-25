Por venta de droga, Lázaro se va a la cárcel

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por la Fiscalía General del Estado a través de la Agencia de Investigación Criminal, se identificó un domicilio en el que presuntamente se realizaba la venta de sustancias ilícitas y tras realizar un cateo en el mismo, se aseguraron varios envoltorios con droga y la detención de Lázaro “N”, que fue vinculado a proceso por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión de narcóticos, con fines de comercio, en la variante de venta.

Derivado de la información que se había logrado obtener de varias fuentes, se pudo establecer la ubicación de una casa en el fraccionamiento Lomas del Chapulín, en la cual, el ocupante presuntamente se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas, con dicha información, el Agente del Ministerio Público solicitó a un Juez, la orden de cateo correspondiente, la cual fue concedida.

Ante lo cual se trasladaron a la calle Cepatli elementos de la Unidad Especializada de Combate al Narcomenudeo, así como personal táctico de la División Especial de Tácticas Policiales (DELTAP), quienes brindaron seguridad perimetral y apoyo operativo durante la intervención, en el que se aseguraron 11 envoltorios con sustancia granulada, que al ser analizados por investigadores forenses, confirmaron que se trataba de clorhidrato de metanfetamina.

La acción se realizó conforme a derecho y con la participación del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo, quien coordinó las actuaciones ministeriales y supervisó el cumplimiento estricto del mandamiento judicial, garantizando en todo momento el respeto el derecho de la persona detenida.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien integró los datos de prueba necesarios para la celebración de la audiencia inicial ante el Juez de Control, en la cual se valoraron los elementos recabados durante la investigación y la diligencia de cateo.

Como resultado de la audiencia, el juzgador calificó de legal la detención de Lázaro “N”, determinando vincularlo a proceso por los hechos que la ley señala como delitos contra la salud. Asimismo, impuso medidas cautelares, como, presentarse mensualmente a firmar en la Unidad Estatal de Medidas Cautelares, prohibición de acercarse a los testigos y la separación inmediata del domicilio

Finalmente, la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el personal ministerial continuará con las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos.