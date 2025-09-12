Por vender drogas atoran a Pascual en Aguascalientes

22 C
Aguascalientes
16 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Derivado de las permanentes labores de vigilancia en prevención del delito, se llevó a cabo la detención de un sujeto que contaba con una orden de aprehensión vigente.

En dichos recorridos, policías municipales patrullaban sobre la calle Termi, en el fraccionamiento Paseos del Sur, cuando les llamó la atención un individuo que al percatarse de la unidad policial, adoptó una actitud inusual y evasiva, emprendiendo la huida corriendo sin motivo aparente.

De inmediato fue interceptado y ante su retención, se le realizó una inspección preventiva en la cual no se encontró algún indicio que lo comprometiera. Sin embargo, al verificar sus datos se confirmó una carpeta de investigación con mandato vigente por delitos contra la salud.

Ante esta información, se realizó la formal detención de quien dijo llamarse Pascual “N” de 37 años de edad, siendo trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.