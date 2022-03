Por veda electoral no habrá ‘Miércoles Ciudadanos’ en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Debido a la veda electoral de los procesos de participación que se tendrán en Aguascalientes, el ayuntamiento de Jesús María no ha realizado ni hará más “Miércoles Ciudadanos”, señaló el alcalde Antonio Arámbula López.

En entrevista con El Clarinete, el edil señaló que la presidencia no quiere caer en acciones que puedan ser sancionadas por la autoridad electoral, en caso de ser consideradas inadecuadas en tiempo de veda.

“A mi me gusta hacer los miércoles ciudadanos, sin embargo, por el tema de la veda electoral que estabamos en veda, como yo los hago virtuales, me dicen que es propaganda, publicidad y hemos tratado de ser respetuosos de la veda que ha marcado el instituto electoral”

– En otros ayuntamientos sí se hacen de manera presencial…

– Bueno, puedo regresarlo a manera presencial pero sin embargo para mi creo que me ha resultado mejor salir a la calle, porque de presencial casi me pasa que vienen los mismos.

Arámbula López señaló que esto no ha interrumpido su atención a la población jesusmariense, ya que se siguen contactándolo a través de redes sociales, como ya se hacía con los miércoles ciudadanos virtuales.

“Tal vez tendría que ser hasta junio o regresar al modelo presencial; quiero decir que ayer respondí por lo menos 40 mensajes de gente que me pide cosas a través de Facebook, entonces aunque no estoy una hora ‘en vivo’, la gente me escribe porque ya se acostumbró”.

La veda electoral está sujeta a la consulta de revocación de mandato y a la elección a la gubernatura de Aguascalientes, última que finalizará hasta el 5 de junio.