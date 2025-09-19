Por talar un árbol sin autorización detienen a Juan

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La tarde del pasado jueves se registró la detención de un hombre que se encontraba talando un árbol sin portar permiso.

Aproximadamente a las 15:05 horas se emitió una señal de radiofrecuencia mencionando que a las afueras de un domicilio ubicado en Andador del Monte, en la unidad habitacional Potreros del Oeste, se encontraba un hombre talando un árbol.

Ante el aviso, se trasladaron cuerpos del Grupo Motorizado Centauros y a su llegada, observaron a un individuo talando un árbol utilizando un serrucho.

Posteriormente se acercaron para inspeccionarlo y al cuestionarle sobre su acto, este mencionó que lo habían contratado para dicha tarea y desconocía si se contaba con el permiso correspondiente.

Al no presentar el documento ni razón justificable, se realizó el aseguramiento de las herramientas de jardinería y la formal detención de quien se identificó como Juan “N” de 36 años de edad, siendo puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.