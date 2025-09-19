19 C
Aguascalientes
19 septiembre, 2025
Tendencias

Buscan hasta con helicóptero a presunto feminicida en Aguascalientes

(Video)Pide disculpas bailarina exótica que dio el grito en Chiapas

Aguascalientes sede de la paralimpiada 2025

Misael Espinoza: “Selección mexicana no ilusiona para Mundial de 2026”

Sin atender municipio reclamos de comerciantes por excesivo ambulantaje 

Advierte Profeco de multas superiores a los 4 mdp por…

¿Qué autoridad de seguridad es vista como la más corrupta…

Preocupante que menores tengan alta dependencia a teléfonos celulares: de…

Reconoce Arámbula que debe comprarse más equipo de Protección Civil…

Clausuran a “La Catedral del perreo” en Aguascalientes por narcocorridos

Por talar un árbol sin autorización detienen a Juan

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La tarde del pasado jueves se registró la detención de un hombre que se encontraba talando un árbol sin portar permiso.

Aproximadamente a las 15:05 horas se emitió una señal de radiofrecuencia mencionando que a las afueras de un domicilio ubicado en Andador del Monte, en la unidad habitacional Potreros del Oeste, se encontraba un hombre talando un árbol.

Ante el aviso, se trasladaron cuerpos del Grupo Motorizado Centauros y a su llegada, observaron a un individuo talando un árbol utilizando un serrucho.

Posteriormente se acercaron para inspeccionarlo y al cuestionarle sobre su acto, este mencionó que lo habían contratado para dicha tarea y desconocía si se contaba con el permiso correspondiente.

Al no presentar el documento ni razón justificable, se realizó el aseguramiento de las herramientas de jardinería y la formal detención de quien se identificó como Juan “N” de 36 años de edad, siendo puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.