Por ser lo más sano dejará Montañez alcaldía para buscar reelección

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Por ser lo más sano para la administración municipal de avalarse su registro para buscar la reelección a la alcaldía por el PAN, Leonardo Montañez Castro, adelantó que se separará de la encomienda como presidente municipal.

Así lo aseveró tras confirmar haberse inscritó en el proceso interno de Acción Nacional, ‘sí, yo también me registre, me registre el día de ayer y bueno la comisión permanente será la que habrá de determinar pues ya en las próximas semanas’.

En cuanto a los tiempos en que se debería solicitar licencia al cargo para contender explicó ‘pues la ley establece 90 días previos, aunque en el caso de los de reelección no es obligatorio, sí, pero sería lo más sano’.

Y sobre su caso puntual dijo no seguiría en la encomienda, ‘no lo más sano sería separarse en un determinado momento’, confirmando que en su lugar quedaría: ‘él es el suplente, el Maestro José Juan Sánchez Barba’.

Afirmó además que habrá total transparencia durante la contienda electoral ‘si, no pues siempre, por eso yo creo que quien se separen o nos separemos, pues eso es lo más idóneo, no, que aunque en el caso, más digo en el caso de los presidentes municipales que aunque no están obligados, bueno ya dependerá de cada quien’.

Añadiendo, ‘pero bueno pues yo creo que también ya es el criterio personal de cada quien, la ley permite continuar, pero pues ahí ya depende también de los criterios y la forma de trabajar de cada uno, pero desde luego que siempre éste lo más importante pues es el vigilar que no haya desvío de recursos públicos’.