Por Romería no se aplicaron sanciones, admite la Guardia Sanitaria

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular de la Guardia Sanitaria en la entidad, Octavio Jiménez reconoció que no hubo sanción a la diócesis por los festejos de la pasada Romería de la Asunción.

Cuestionado sobre su participación en estos eventos religiosos que culminaron con el desfile de carros alegóricos y la presencia de decenas de personas, el funcionario indicó que en este caso es responsabilidad de los asistentes quienes aún y con los llamados sobre los riesgos de contagios por covid acudieron al evento.

“Dicen por ahí que nos lavamos las manos y no es así, porque primero la supervisión de los puestos que se colocaron frente a catedral es responsabilidad del municipio, mientras que nosotros estuvimos actuando adentro del templo principalmente con conciertos que se realizaron y la parte de la Romería lo trabajaría directamente la secretaría de gobierno con el obispado, pero en este caso fue en vía pública”, explicó.

Más adelante aceptó que a final de cuentas si hubo mucha gente en el evento, aunque reprochó que la necedad de algunos, “porque si yo veo que hay mucha gente pues (…) ¿entonces cómo para que voy? pero repito que no entendemos como personas y esto lo vimos también en el evento del Zócalo en la Ciudad de México que estuvo atiborrado”, remarcó.

-¿Entonces ustedes no sancionaron a nadie?

-No, ahí nosotros no.