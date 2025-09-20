Por robo vinculan a proceso a Cristian

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Personal adscrito a la Fiscalía Regional obtuvo la vinculación a proceso de Cristian “N” alias “El Torito”, por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, tras la resolución de la Juez de Control, quien además impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el pasado 03 de marzo de 2025 en un domicilio ubicado en la calle Ecología San José del Barranco, en el municipio de San Francisco de los Romo.

Se estableció que el imputado, en compañía de otro masculino, presuntamente ingresó de manera furtiva al área de la cochera de la casa habitación, sin autorización de la persona propietaria del inmueble, de donde sustrajo diversos objetos.

Entre lo robado se encuentra una bicicleta tipo burrita, con la cual los presuntos responsables se dieron a la fuga inmediatamente después de la sustracción.

El agente del Ministerio Público llevó a cabo las diligencias necesarias, logrando que la Policía de Investigación Criminal estableciera la identidad del posible responsable, con lo cual se aportaron datos de prueba suficientes para solicitar la vinculación.

En audiencia inicial la cual se realizó por citación, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Cristian “N” alias “El Torito” por el delito de robo calificado, decretando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.