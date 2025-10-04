Por robo se van a la cárcel Lupe, Sandra y Carlos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través del trabajo de la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robos, logró la vinculación a proceso de María Guadalupe “N”, Sandra “N” y Carlos “N”, originarios de San Luis Potosí, por su probable participación en el delito de robo calificado en la modalidad de farderos.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos en audiencia, el 19 de septiembre del año en curso, los imputados presuntamente ingresaron a una tienda de autoservicio ubicada sobre la Avenida Aguascalientes Sur, en la colonia Villa Jardín de esta ciudad capital. En el interior, se apoderaron de diversos productos sin derecho y sin el consentimiento de quien pudiera disponer de ellos.

Las indagatorias señalan que los tres individuos recorrieron distintos pasillos del establecimiento, empujando un carrito de supermercado, a la vez que ocultaban parte de la mercancía bajo sus prendas de vestir.

Posteriormente, se dirigieron hacia las cajas de autocobro, las cuales cruzaron sin efectuar el pago correspondiente, tanto de los artículos ocultos como de los que permanecían en el carrito.

Tras ser sorprendidos en flagrancia, agentes de la Policía Municipal llevaron a cabo su detención, misma que fue validada como legal por el juez de control durante la audiencia inicial. Con ello, el Ministerio Público formuló imputación en contra de los señalados, logrando que la autoridad judicial otorgara el auto de vinculación a proceso.

En cuanto a las medidas cautelares, el juez estableció lo dispuesto en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, imponiendo a los imputados la firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), el pago de una garantía económica, la prohibición de salir del país, así como las fracciones que contemplan restricciones adicionales para asegurar el desarrollo del proceso.

Asimismo, el juez determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará integrando datos de prueba para robustecer la carpeta y garantizar la procuración de justicia en este caso.